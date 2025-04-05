В полицию поступило тревожное сообщение: прохожие заметили молодого мужчину на автогужевом мосту, который явно собирался спрыгнуть вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции.

"Первыми к мужчине подошли полицейские Нуржан Оралтаев и Нурсултан Айып. Они начали диалог, стараясь удержать его внимание и предотвратить трагедию. Параллельно другие сотрудники организовали регулирование дорожного движения, чтобы избежать скопления машин на мосту. Когда мужчина отвлёкся, полицейские мгновенно схватили его за руки и перетянули через перила в безопасную зону. Несмотря на его сопротивление, стражи порядка удержали его, продолжая оказывать психологическую поддержку", — говорится в сообщении.