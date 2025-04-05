Спасение мужчины на мосту попало на видео в области Абай
Полицейские действовали слаженно и профессионально.
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В полицию поступило тревожное сообщение: прохожие заметили молодого мужчину на автогужевом мосту, который явно собирался спрыгнуть вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции.
"Первыми к мужчине подошли полицейские Нуржан Оралтаев и Нурсултан Айып. Они начали диалог, стараясь удержать его внимание и предотвратить трагедию. Параллельно другие сотрудники организовали регулирование дорожного движения, чтобы избежать скопления машин на мосту. Когда мужчина отвлёкся, полицейские мгновенно схватили его за руки и перетянули через перила в безопасную зону. Несмотря на его сопротивление, стражи порядка удержали его, продолжая оказывать психологическую поддержку", — говорится в сообщении.
Благодаря полицейским удалось спасти жизнь 25-летнему мужчине. Он передан медикам.
Спасательная операция попала на видеорегистратор.
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