Спасение мужчины из паводкового потока сняли на видео в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области. Инцидент сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью в селе Шага Сауранского района участковый инспектор полиции Абай Байжуман заметил, как мужчина упал в воду. Он тут же остановил машину и бросился спасать человека.

"На середине водного потока он схватил мужчину и стал тащить к берегу. После скорая помощь забрала спасённого в больницу", - уточнили в полиции.

За два дня сотрудники полиции совместно с другими специалистами эвакуировали в безопасное место более 200 человек в Туркестанской области.