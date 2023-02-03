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  • Спасение мужчины из паводкового потока сняли на видео в Туркестанской области
polisia.kz Сегодня, 19:44
117
Сегодня, 19:44
117
Фото: polisia.kz

Спасение мужчины из паводкового потока сняли на видео в Туркестанской области

Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области. Инцидент сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью в селе Шага Сауранского района участковый инспектор полиции Абай Байжуман заметил, как мужчина упал в воду. Он тут же остановил машину и бросился спасать человека.

"На середине водного потока он схватил мужчину и стал тащить к берегу. После скорая помощь забрала спасённого в больницу", - уточнили в полиции.

За два дня сотрудники полиции совместно с другими специалистами эвакуировали в безопасное место более 200 человек в Туркестанской области.

Ранее МЧС опубликовало видео паводков, снятое с дронов.

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#паводки #Туркестанская область #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:44
117
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