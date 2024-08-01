Спасение лося сняли на видео в Карагандинской области

Лося из водной ловушки спасли фермеры и полицейский в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Старшему инспектору административной полиции УП Абайского района Василию Бусову поступила информация, что в районе посёлка Коксун бродит одинокий лось.

Как обитатель леса оказался в степной зоне – загадка. Чтобы предотвратить возможные внештатные ситуации, полицейский выехал к месту, где видели животное.

"Я обнаружил лося в речной поливной системе. Он стоял в широком арыке и не мог выбраться из западни из-за крутого берега. Потом подошли несколько фермеров с орошаемых полей. Но лось никого не подпускал к себе и постоянно перемещался по арыку. Прошло более трех часов, подобрав удобный момент, мы набросили на животное аркан. После совместными усилиями вытащили его на берег. Оказавшись на воле, лось тут же умчался в степь", - рассказал полицейский.