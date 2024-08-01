Спасение лося сняли на видео в Карагандинской области
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Лося из водной ловушки спасли фермеры и полицейский в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Старшему инспектору административной полиции УП Абайского района Василию Бусову поступила информация, что в районе посёлка Коксун бродит одинокий лось.
Как обитатель леса оказался в степной зоне – загадка. Чтобы предотвратить возможные внештатные ситуации, полицейский выехал к месту, где видели животное.
"Я обнаружил лося в речной поливной системе. Он стоял в широком арыке и не мог выбраться из западни из-за крутого берега. Потом подошли несколько фермеров с орошаемых полей. Но лось никого не подпускал к себе и постоянно перемещался по арыку. Прошло более трех часов, подобрав удобный момент, мы набросили на животное аркан. После совместными усилиями вытащили его на берег. Оказавшись на воле, лось тут же умчался в степь", - рассказал полицейский.
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