Спасение кота собаками растрогало павлодарцев

Фото: pavlodarnews.kz

Теперь волонтёры ищут животному дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Чужака в вольере с тремя крупными собаками обнаружили волонтёры фонда "Сердца Павлодара". Об удивительной истории они рассказали на своей странице в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ "Сердца Павлодара" (@serdca_pavlodara_shelter)

По словам руководительницы фонда Марии Гребёнкиной, собака грела замёрзшую на морозе кошку в своём вольере. Неизвестно, сколько дней они пробыли вместе.

"Это не наша кошка, видимо, подкинули. Каким чудом собаки не убили её – мы не знаем. Они приняли её в свою стаю и делили с ней тепло и кашу. Сколько дней она прожила там с ними, тоже не ясно, она не выходила, пока её не обнаружили", – добавили волонтёры.

Выяснилось, что кошка сильно простудилась. Волонтёры предполагают, что она выжила только благодаря собакам. Теперь зоозащитники лечат кошку и ищут ей дом.