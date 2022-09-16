Спасение детей от падения из окна попало на видео в Шымкенте

Случайный прохожий спас малолетних детей от падения из окна третьего этажа в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

21-летний Кирилл Коротков возвращался с женой с рынка, когда услышал крики.

"Там соседи, полиция, дети маленькие стоят у окна открытого - мальчик и девочка. Мы боимся к ним подойти, спугнуть или наоборот заинтересовать. Мальчик вообще стоял почти у края. Не было времени думать или бояться, я забрался на третий этаж, мне помог ещё один парень, спас детей, они были дома одни", - рассказал Кирилл.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как двое парней цепляются за решётку окна второго этажа, далее один из них поддерживает, а другой забирается на третий этаж и снимает ребёнка с подоконника.

ЧП произошло 15 сентября в обеденное время в 16 микрорайоне недалеко от Дворца Фосфорников.

По словам Кирилла Короткова, мальчик примерно двух-трёхлетнего возраста и годовалая девочка остались дома без присмотра взрослых и, вероятно, сами открыли окно, оно было без защиты. Кроме того, в доме были разбросаны вещи, игрушки, словно детей оставили надолго.

"Дверь была заперта, их закрыли и ушли. Детей оставил участковому, который тоже там был на месте. Его вызвали соседи. Что дальше было с детьми, я не знаю, родителей не видел", - сказал Коротков.

Где были родители и передали ли малышей законным представителям, неизвестно. В полиции инцидент пока не прокомментировали.