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Спасение детей от падения из окна попало на видео в Шымкенте
Случайный прохожий спас малолетних детей от падения из окна третьего этажа в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
21-летний Кирилл Коротков возвращался с женой с рынка, когда услышал крики.
"Там соседи, полиция, дети маленькие стоят у окна открытого - мальчик и девочка. Мы боимся к ним подойти, спугнуть или наоборот заинтересовать. Мальчик вообще стоял почти у края. Не было времени думать или бояться, я забрался на третий этаж, мне помог ещё один парень, спас детей, они были дома одни", - рассказал Кирилл.
На кадрах, попавших в Сеть, видно, как двое парней цепляются за решётку окна второго этажа, далее один из них поддерживает, а другой забирается на третий этаж и снимает ребёнка с подоконника.
ЧП произошло 15 сентября в обеденное время в 16 микрорайоне недалеко от Дворца Фосфорников.
По словам Кирилла Короткова, мальчик примерно двух-трёхлетнего возраста и годовалая девочка остались дома без присмотра взрослых и, вероятно, сами открыли окно, оно было без защиты. Кроме того, в доме были разбросаны вещи, игрушки, словно детей оставили надолго.
"Дверь была заперта, их закрыли и ушли. Детей оставил участковому, который тоже там был на месте. Его вызвали соседи. Что дальше было с детьми, я не знаю, родителей не видел", - сказал Коротков.
Где были родители и передали ли малышей законным представителям, неизвестно. В полиции инцидент пока не прокомментировали.
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