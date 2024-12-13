Спасателям пришлось взломать дверь квартиры из-за троих детей в Астане
Никто в результате происшествия не пострадал.
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
150Фото: стоп-кадр из видео МЧС РК
В Астане спасатели МЧС пришли на помощь к детям, инцидент произошёл в одной из столичных многоэтажек района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Вернувшаяся с работы мама троих детей после долгих попыток достучаться не смогла попасть в квартиру и обратилась за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов вскрыли дверь. Дети крепко спали. Никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.
В МЧС напомнили, не оставлять детей без присмотра.
Ранее трёхлетняя девочка оказалась одна запертой в квартире в Астане.