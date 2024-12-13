В Астане спасатели МЧС пришли на помощь к детям, инцидент произошёл в одной из столичных многоэтажек района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Вернувшаяся с работы мама троих детей после долгих попыток достучаться не смогла попасть в квартиру и обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов вскрыли дверь. Дети крепко спали. Никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, не оставлять детей без присмотра.

Ранее трёхлетняя девочка оказалась одна запертой в квартире в Астане.