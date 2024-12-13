  • 13 Декабря, 21:01
  • BAIGENEWS

Спасателям пришлось взломать дверь квартиры из-за троих детей в Астане

Никто в результате происшествия не пострадал.

Сегодня, 18:53
АВТОР
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стоп-кадр из видео МЧС РК Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53
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Фото: стоп-кадр из видео МЧС РК

В Астане спасатели МЧС пришли на помощь к детям, инцидент произошёл в одной из столичных многоэтажек района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Вернувшаяся с работы мама троих детей после долгих попыток достучаться не смогла попасть в квартиру и обратилась за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов вскрыли дверь. Дети крепко спали. Никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, не оставлять детей без присмотра.

Ранее трёхлетняя девочка оказалась одна запертой в квартире в Астане.

 

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