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  • Спасателям и пожарным начнут доплачивать за ликвидацию сложных ЧС
t.me/qr_tjm Сегодня, 15:18
140
Сегодня, 15:18
140
Фото: t.me/qr_tjm

Спасателям и пожарным начнут доплачивать за ликвидацию сложных ЧС

С 1 января 2023 года сотрудникам МЧС начнут начислять дополнительные выплаты за ликвидацию особо сложных чрезвычайных ситуаций. Об этом в кулуарах сената сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы ведомства, размер надбавки будет зависеть от должностного оклада сотрудника. 

"Мы направили письмо премьер-министру об увеличении заработной платы наших сотрудников с 1 января следующего года. Как раз там мы предусматриваем дополнительные надбавки за особую сложность работы при ликвидации ЧС. Такие работы как на территории РК, так и за пределами страны им будут оплачиваться", — сообщил министр по ЧС Юрий Ильин.

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#мчс #выплаты #премия #Пожарные #спасатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:18
140
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