Спасателям и пожарным начнут доплачивать за ликвидацию сложных ЧС

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С 1 января 2023 года сотрудникам МЧС начнут начислять дополнительные выплаты за ликвидацию особо сложных чрезвычайных ситуаций. Об этом в кулуарах сената сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы ведомства, размер надбавки будет зависеть от должностного оклада сотрудника.