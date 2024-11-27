Спасателя осудили за гибель девочки в бассейне в Атырау

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудника бассейна, в котором утонула 10-летняя девочка. Спасателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что спасатель спорткомплекса "Мұнайшы", не соблюдая возложенные на него обязанности, пропустил девочку в бассейн для взрослых. Она оказалась в части глубиной 5,5 метра и из-за неумения плавать утонула.

"Невнимательность спасателя и несоблюдение им требований безопасности по оказанию экстренной помощи повлекли по неосторожности смерть малолетней", - отметили в суде.

Между прокурором и подсудимым заключено процессуальное соглашение о признании вины.

Потерпевшая сторона согласилась с условиями соглашения.

Приговор вынесен в рамках согласительного производства с учётом всех смягчающих обстоятельств.

"Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 306 УК и приговорён к четырём годам лишения свободы. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.