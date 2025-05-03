В Алматы в службу 112 позвонили дети. Как выяснилось, причиной для звонка стал забравшийся на дерево кот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл во дворе одной из многоэтажек Бостандыкского района. Кот залез высоко на дерево и не смог спуститься самостоятельно.

"После нескольких безуспешных попыток спасти пушистого друга, детвора обратились за помощью в службу 112. Спасатели быстро откликнулись на просьбу и с помощью трехколенной лестницы поднялись к древолазу, сняли его с дерева и вручили детям. Спасательная операция завершилась под аплодисменты очевидцев", — говорится в сообщении.

Для нас важна каждая жизнь, говорят спасатели.