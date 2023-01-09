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иллюстративное 9 Января, 19:42
1223
9 Января, 19:42
1223
Фото: иллюстративное

Спасатели закрыли выезд из Астаны

Из-за сильного мороза перекрыто движение по одной из трасс на выезде из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

"С 19:00 закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана — Петропавловск" с 18 по 291 километр — участок от Астаны до Кокшетау — для машин на дизеле и общественного транспорта", — говорится в сообщении.

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#Астана #непогода #транспорт #Кокшетау
BaigeNews.kz
9 Января, 19:42
1223
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