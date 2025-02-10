В Карагандинской области спасатели помогли застрявшему в снегу сайгаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сайгака, который застрял в снегу и не мог самостоятельно передвигаться, обнаружили в охраняемой зоне в Абайском районе в 4 км от посёлка Топар в районе зоны отдыха "Тихий залив".

Заметившие сайгака посетители зоны отдыха позвонили в службу 112.

Животное было испуганным. Спасателям удалось его освободить и вывести в безопасное место.