Спасатели вызволили застрявшего в снегу сайгака и отпустили его на волю
Сайгака обнаружили в охраняемой зоне в районе зоны отдыха.
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
77Фото: МЧС РК
В Карагандинской области спасатели помогли застрявшему в снегу сайгаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сайгака, который застрял в снегу и не мог самостоятельно передвигаться, обнаружили в охраняемой зоне в Абайском районе в 4 км от посёлка Топар в районе зоны отдыха "Тихий залив".
Заметившие сайгака посетители зоны отдыха позвонили в службу 112.
Животное было испуганным. Спасателям удалось его освободить и вывести в безопасное место.
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