  • 10 Февраля, 08:05
  • BAIGENEWS

Спасатели вызволили застрявшего в снегу сайгака и отпустили его на волю

Сайгака обнаружили в охраняемой зоне в районе зоны отдыха.

Сегодня, 07:38
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:38
Сегодня, 07:38
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Фото: МЧС РК

В Карагандинской области спасатели помогли застрявшему в снегу сайгаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сайгака, который застрял в снегу и не мог самостоятельно передвигаться, обнаружили в охраняемой зоне в Абайском районе в 4 км от посёлка Топар в районе зоны отдыха "Тихий залив".

Заметившие сайгака посетители зоны отдыха позвонили в службу 112. 

Животное было испуганным. Спасателям удалось его освободить и вывести в безопасное место. 

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