Спасатели вызволили собаку из колодца в Темиртау
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
114Фото: BaigeNews.kz
В Темиртау спасатели вызволили собаку из колодца глубиной пять метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец и не может самостоятельно выбраться.
Оперативно прибывшие спасатели в считанные минуты извлекли четвероногого друга из колодца с помощью спасательной верёвки. Животное не пострадало.
Видео: МЧС РК
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