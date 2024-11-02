Спасатели вызволили собаку из колодца в Темиртау

В Темиртау спасатели вызволили собаку из колодца глубиной пять метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец и не может самостоятельно выбраться.

Оперативно прибывшие спасатели в считанные минуты извлекли четвероногого друга из колодца с помощью спасательной верёвки. Животное не пострадало.