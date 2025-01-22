Сотрудники ДЧС Карагандинской области эвакуировали 5 человек и спасли двоих рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

"В Осакаровском районе, на автодороге "Осакаровка-Нура" в снежном заносе застряли два автомобиля. Спасатели МЧС на вездеходе "Трэкол" эвакуировали 5 пассажиров в поселок Осакаровка. В медицинской помощи никто не нуждался, - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели пришли на помощь двум рыбакам, у которых сломался автомобиль.

- В городе Темиртау на Самаркандском водохранилище Карагандинской области двое мужчин, выехали на рыбалку на своем автомобиле, однако по дороге машина сломалась, и они обратились за помощью в службу спасения. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью снегохода эвакуировали рыбаков в Темиртау. Спасенные в медицинской помощи не нуждались, - добавили в ДЧС.

В области Ұлытау из снежного заноса спасено три человека.

"Ночью в 3 км от поселка Жанаарка одноименного района в снежном заносе застрял легковой автомобиль, путники обратились за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС эвакуировали троих пострадавших в ближайший населенный пункт. Никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась", - сообщили в МЧС.

На автодороге Жезказган-Сатпаев из-за ухудшения погодных условий скопилось более 1200 автомобилей. Спасатели МЧС, совместно с сотрудниками полиции и местных исполнительных органов, организовали безопасное сопровождение автоколонны до ближайших населенных пунктов.

В ходе операции была оказана помощь 24 гражданам, эвакуированы и отбуксированы 8 автомобилей. Все участники движения были доставлены в безопасные места.