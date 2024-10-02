Спасатели вытащили водителя из искореженного авто в Карагандинской области
Сегодня, 02:25
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Сегодня, 02:25Сегодня, 02:25
104Фото: МЧС РК
На трассе Сарань – Шахан в результате серьезного ДТП один из водителей оказался зажатым в автомобиле. Чтобы вызволить его пришлось вызывать спасателей, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу в Instagram ДЧС Карагандинской области.
"Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты после поступления вызова. Используя шанцевый инструмент, они быстро и аккуратно деблокировали пострадавшего, освободив его из смятого кузова автомобиля", - сообщили в ДЧС.
Пострадавший был передан врачам скорой помощи и доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
Видео: 112qaragandy_tjd
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