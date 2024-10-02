Спасатели вытащили водителя из искореженного авто в Карагандинской области

На трассе Сарань – Шахан в результате серьезного ДТП один из водителей оказался зажатым в автомобиле. Чтобы вызволить его пришлось вызывать спасателей, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу в Instagram ДЧС Карагандинской области.

"Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты после поступления вызова. Используя шанцевый инструмент, они быстро и аккуратно деблокировали пострадавшего, освободив его из смятого кузова автомобиля", - сообщили в ДЧС.

Пострадавший был передан врачам скорой помощи и доставлен в больницу для дальнейшего обследования.