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МЧС РК Сегодня, 04:26
132
Сегодня, 04:26
132
Фото: МЧС РК

Спасатели вытащили из Урала собаку в Атырау

Житель Атырау сообщил, что в реке Урал под "Центральном мостом" города Атырау тонет домашнее животное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По прибытию к месту вызова спасателей оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области было установлено, что собака, упавшая в реку Урал, стояла на железобетонной площадке под мостом.
Спасатели оперативно вытащили на берег замерзшее домашнее животное и увезли с собой в спасательное подразделение.

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#мчс #спасатели #собака #животные #спасение
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:26
132
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