Спасатели вытащили из Урала собаку в Атырау

Фото: МЧС РК

Житель Атырау сообщил, что в реке Урал под "Центральном мостом" города Атырау тонет домашнее животное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По прибытию к месту вызова спасателей оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области было установлено, что собака, упавшая в реку Урал, стояла на железобетонной площадке под мостом.

Спасатели оперативно вытащили на берег замерзшее домашнее животное и увезли с собой в спасательное подразделение.