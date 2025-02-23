В цехе по изготовлению пластиковых изделий в Таразе произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли 15 газовых баллонов объёмом 100 литров в безопасное место и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что бригада Центра медицины катастроф оказала помощь мужчине 1972 года рождения, который в результате пожара получил отравление продуктами горения. Пострадавший от госпитализации отказался.