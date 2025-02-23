Спасатели вынесли 15 газовых баллонов из горящего цеха в Таразе
Отравление продуктами горения получил 53-летний мужчина.
Сегодня, 19:58
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Сегодня, 19:58Сегодня, 19:58
32Фото: скриншот
В цехе по изготовлению пластиковых изделий в Таразе произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли 15 газовых баллонов объёмом 100 литров в безопасное место и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что бригада Центра медицины катастроф оказала помощь мужчине 1972 года рождения, который в результате пожара получил отравление продуктами горения. Пострадавший от госпитализации отказался.
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