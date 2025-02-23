  • 23 Февраля, 20:12
  • BAIGENEWS

Спасатели вынесли 15 газовых баллонов из горящего цеха в Таразе

Отравление продуктами горения получил 53-летний мужчина.

Сегодня, 19:58
АВТОР
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скриншот Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: скриншот

В цехе по изготовлению пластиковых изделий в Таразе произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли  15 газовых баллонов объёмом 100 литров в безопасное место и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что бригада Центра медицины катастроф оказала помощь мужчине 1972 года рождения, который в результате пожара получил отравление продуктами горения. Пострадавший от госпитализации отказался.

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