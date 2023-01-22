Спасатели ВКО вызволили семь человек из снежного плена

Фото: ДЧС ВКО

Два автомобиля застряли на заснеженной трассе в 25 километрах от села Каратал Восточно-Казахстанской области. На помощь выехали спасатели,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, сигнал поступил 22 января в 5:40 утра.

"Два автомобиля застряли в снежном заносе, в них находились семь человек. Спасатели пожарной части №25 на высокопроходимой технике благополучно доставили четверых путников в село Дайыр и троих в город Зайсан. В медицинской помощи люди не нуждались", — рассказали в ДЧС.

Фото: ДЧС ВКО

Спасатели не рекомендуют казахстанца выезжать ночью на трассу, если автомобиль не оборудован для зимней дороги.

"Если выезд необходим, не забывайте брать с собой еду, горячие напитки и теплую одежду, заряженный мобильный телефон. Автомобиль следует оборудовать соответственно погоде. Это означает, необходимо не только использовать зимнюю резину, но и иметь при себе в багажнике лопату, трос, фонарик, аптечку. При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", — напомнили спасатели.

Напомним, вчера вечером в ВКО в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай". Высота снежного покрова составила порядка 50 сантиметров. Всю ночь сотрудники дорожных служб в усиленном режиме чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы и помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. За минувшую ночь с помощью спецтехники дорожники освободили из снежного плена шесть автомобилей, в которых находилось 14 человек.