open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

ДЧС ВКО Сегодня, 14:32
180
Сегодня, 14:32
180
Фото: ДЧС ВКО

Спасатели ВКО вызволили семь человек из снежного плена

Два автомобиля застряли на заснеженной трассе в 25 километрах от села Каратал Восточно-Казахстанской области. На помощь выехали спасатели,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, сигнал поступил 22 января в 5:40 утра.

"Два автомобиля застряли в снежном заносе, в них находились семь человек. Спасатели пожарной части №25 на высокопроходимой технике благополучно доставили четверых путников в село Дайыр и троих в город Зайсан. В медицинской помощи люди не нуждались", — рассказали в ДЧС.

Фото: ДЧС ВКО

Спасатели не рекомендуют казахстанца выезжать ночью на трассу, если автомобиль не оборудован для зимней дороги.  

"Если выезд  необходим, не забывайте брать с собой еду, горячие напитки и теплую одежду, заряженный мобильный телефон.  Автомобиль следует оборудовать соответственно погоде. Это означает, необходимо не только использовать зимнюю резину, но и иметь при себе в багажнике лопату, трос, фонарик, аптечку. При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", — напомнили спасатели.

Напомним, вчера вечером в ВКО в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай". Высота снежного покрова составила порядка 50 сантиметров.  Всю ночь сотрудники дорожных служб в усиленном режиме чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы  и помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. За минувшую ночь с помощью спецтехники дорожники освободили из снежного плена шесть автомобилей, в которых находилось 14 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ВКО #спасатели #снегопад
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:32
180
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх