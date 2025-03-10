  • 10 Марта, 22:38
  • BAIGENEWS

Спасатели ВКО в непогоду помогли роженице добраться в больницу

Карета скорой помощи не смогла добраться к пациентке.

Сегодня, 21:12
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12
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Фото: МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что в селе Карой Влсточно-Казахстанской области требуется помощь в транспортировке роженицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Так как из-за непогоды проезд для кареты скорой помощи был затруднен, сотрудники МЧС выдвинулись на технике повышенной проходимости прихватив с собой фельдшера. Добравшись до места вызова, спасатели транспортировали женщину с их близкими до бригады скорой медицинской помощи, ожидающей ее на безопасном участке дороги", — говорится в сообщении.

Спасатели благополучно передали пациентку врачам.

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