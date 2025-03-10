На пульт 112 поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что в селе Карой Влсточно-Казахстанской области требуется помощь в транспортировке роженицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Так как из-за непогоды проезд для кареты скорой помощи был затруднен, сотрудники МЧС выдвинулись на технике повышенной проходимости прихватив с собой фельдшера. Добравшись до места вызова, спасатели транспортировали женщину с их близкими до бригады скорой медицинской помощи, ожидающей ее на безопасном участке дороги", — говорится в сообщении.

Спасатели благополучно передали пациентку врачам.