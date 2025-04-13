В Восточном Казахстане стартовал пожароопасный период: только за сутки выезд на тушение травы составил около 15 случаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Для того, чтобы предотвратить пожары на дачах, спасатели используют новейшую технику.

"Чтобы стабилизировать обстановку и разъяснить населению правила пожарной безопасности специалисты ДЧС ВКО, военнослужащие второго спасательного батальона МЧС РК и волонтеры организовали профилактический рейд по дачным участкам, где загорания происходят чаще всего от костров и палов травы. Для мониторинга за ситуацией задействовали дрон. С высоты он может оперативно обнаружить загорание и даже распознать участок, где было допущено нарушение правил пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

В регионе к административной ответственности привлечено уже трое нарушителей, которые допустили риск распространения огня.

Напомним, в эту субботу в Павлодарской области целый день тушили дачи: мощный пожар охватил сразу два садоводства, 50 человек пришлось эвакуировать.