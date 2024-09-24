Спасатели вернули к жизни пострадавшую от пожара в Костанайской области

В ходе тушения пожара в квартире жилого дома в поселке Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области была обнаружена женщина 1968 года рождения, она была без сознания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Командир отделения пожарного поста Абзал Жумадилов и пожарный-спасатель Дархан Асылбеков оперативно эвакуировали женщину на свежий воздух, где пожарный-спасатель Виталий Петров сделав искусственное дыхание, оказал ей доврачебную помощь", - сообщили в МЧС.

В результате оперативных и квалифицированных действии сотрудникам МЧС удалось восстановить дыхание пострадавшей и привести в сознание, после чего пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи.