На реке Бухтарма в Катон-Карагайском районе ВКО провели профилактические работы по спуску лавин и дроблению льда. Мероприятия направлены на предотвращение лавиноопасных ситуаций и устранение ледовых заторов, которые могли привести к подтоплению прибрежных территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК..

Для того чтобы предотвратить самопроизвольный сход лавин, специалисты очистили склоны от снежных масс, а в местах возможных ледовых заторов на реке Бухтарма произвели дробление льда. На автодороге "Согорное-Барлык" в районе двух лавиносборников проведены профилактические взрывы, в ходе которых сошло около 4 770 кубических метров снежной массы.

Особое внимание уделено участку реки в районе села Сенное, где по многолетним наблюдениям при ледоходе возникали ледовые заторы. Это могло привести к подтоплению прибрежной зоны. Для обеспечения свободного пропуска воды специалисты выломали лед на площади около 10 тысяч квадратных метров.

Эти меры позволят избежать серьёзных последствий, таких как заторы льда и лавины, и обеспечат безопасность населения региона.