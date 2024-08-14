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Спасатели спустили с гор в Алматы 16-летних подростков

14 Августа, 02:48
АВТОР
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BaigeNews.kz 14 Августа, 02:48
14 Августа, 02:48
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Фото: BaigeNews.kz

В Алматы спасатели спустили с гор двух 16-летних подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как оказалось, утром они поднялись в горы, но спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью по номеру 112.

Спасатели нашли их в Карасайском районе города на поляне Терра. В медицинской помощи туристы не нуждались. 

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