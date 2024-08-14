Спасатели спустили с гор в Алматы 16-летних подростков

В Алматы спасатели спустили с гор двух 16-летних подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как оказалось, утром они поднялись в горы, но спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью по номеру 112.

Спасатели нашли их в Карасайском районе города на поляне Терра. В медицинской помощи туристы не нуждались.