Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой

Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС оказали помощь мужчине, пострадавшему в ущелье Проходное в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

5 июня мужчина сломал ногу в ущелье Проходное и нуждался в транспортировке. Спасатели выехали в ущелье и оказали первую медицинскую помощь мужчине, зафиксировали ногу шиной и начали спуск туриста на носилках к бригаде сотрудников центра медицины катастроф МЧС.