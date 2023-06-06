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МЧС РК Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28
157
Фото: МЧС РК

Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой

Спасатели МЧС оказали помощь мужчине, пострадавшему в ущелье Проходное в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

5 июня мужчина сломал ногу в ущелье Проходное и нуждался в транспортировке. Спасатели выехали в ущелье и оказали первую медицинскую помощь мужчине, зафиксировали ногу шиной и начали спуск туриста на носилках к бригаде сотрудников центра медицины катастроф МЧС.

Видео: МЧС РК
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Сегодня, 06:28
157
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