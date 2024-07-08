Спасатели сняло кольцо с пальца ребенка в Кызылорде
Сегодня, 03:06
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Сегодня, 03:06Сегодня, 03:06
97Фото: стоп-кадр из видео
В Кызылорде спасатели помогли пятилетней девочке снять с пальца тесное кольцо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
"Кольцо сдавило палец ребенку так, что она не смогла снять его без посторонней помощи. Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время, не травмируя девочку, с помощью специального инструмента сняли кольцо", — рассказали в МЧС.
В ведомстве напомнили, что при возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.
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