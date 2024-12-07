Спасатели сломали часть стены для спасения годовалого малыша в Косшы
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
154Фото: gazetagorodok.ru
В Акмолинской области спасатели пришли на помощь к годовалому малышу, который оказался запертым в квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек Косшы.
"Годовалый малыш закрыл входную дверь на щеколду и остался дома один, когда взрослые вышли на улицу. Спасатели СПЧ-35 с помощью шанцевых инструментов открыли дверь и благополучно передали ребёнка. Малыш не пострадал", — говорится в сообщении.
В МЧС также поделились видео, на кадрах видно, что спасения ребёнка специалистам пришлось повредить часть стены.
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