Спасатели СКО помогли женщине, которая из-за страха застряла на аттракционе

В СКО спасатели помогли 42-летней женщине, которая из-за страха застряла на аттракционе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Решившись пройти по третьему уровню сложного аттракциона "Канатная дорожка", она поддалась панике и не смогла самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы спустить пострадавшую на землю. Медицинская помощь ей не понадобилась", – сообщили в МЧС.

Женщина сердечно поблагодарила спасателей за отличную работу.