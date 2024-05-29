Спасатели СКО помогли женщине, которая из-за страха застряла на аттракционе
Сегодня, 05:18
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Сегодня, 05:18Сегодня, 05:18
92Фото: МЧС РК
В СКО спасатели помогли 42-летней женщине, которая из-за страха застряла на аттракционе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Решившись пройти по третьему уровню сложного аттракциона "Канатная дорожка", она поддалась панике и не смогла самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы спустить пострадавшую на землю. Медицинская помощь ей не понадобилась", – сообщили в МЧС.
Женщина сердечно поблагодарила спасателей за отличную работу.
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