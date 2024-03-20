Спасатели северных регионов подрывают лед для предотвращения заторов на реках

Спасатели ДЧС Акмолинской и Костанайской областей проводят взрывные работы на замерзших реках для предотвращения ледовых заторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

В Сандыктауском, Буландыкском районах, на реках Жыланды, Жабай, Боксук (Акмолинская область) проведены взрывные работы, направленные на рыхление и дробление льда.

Лед вчера 19 марта взрывали на реках Бухтарма и Курчум в районе поселков Быково и Барак Батыр (ВКО). Общий объем дробления составил 38 тысяч м2.

В целях предотвращения ледовых заторов на реке Сарыозен в Джангельдинском районе, в селе Сага Костанайской области были проведены взрывные работы на площади порядка 5300 м2. На место взрывов выезжали 13 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС, МИО и компании "Normal Work".