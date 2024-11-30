  • 30 Ноября, 17:07
  • BAIGENEWS

Спасатели Сарани пришли на помощь провалившейся в колодец собаке

Беднягу обнаружили прохожие и поспешили позвонить по номеру 112.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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иллюстрация Depositphotos Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: иллюстрация Depositphotos

В городе Сарань Карагандинской области пёс упал в колодец. Беднягу обнаружили прохожие и поспешили вызвать спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям наших спасателей, четвероногий друг был извлечен и спасен. Во время проведения аварийно-спасательных работ собака не пострадала", —— говорится в сообщении.

В МЧС также поделились трогательным видео спасения, традиционно подписав ролик фразой "Нам важна каждая жизнь!".

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