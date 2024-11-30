Спасатели Сарани пришли на помощь провалившейся в колодец собаке

В городе Сарань Карагандинской области пёс упал в колодец. Беднягу обнаружили прохожие и поспешили вызвать спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям наших спасателей, четвероногий друг был извлечен и спасен. Во время проведения аварийно-спасательных работ собака не пострадала", —— говорится в сообщении.

В МЧС также поделились трогательным видео спасения, традиционно подписав ролик фразой "Нам важна каждая жизнь!".