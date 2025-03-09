Столичные спасатели помогли малышу снять горшок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Нура по улице М.Маметовой в одном из домов малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, пятилетнему ребёнку потребовалась помощь спасателей. На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок", — рассказали в МЧС.