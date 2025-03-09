  • 9 Марта, 20:16
  • BAIGENEWS

Спасатели с помощью инструментов сняли горшок с головы пятилетнего ребёнка в Астане

Во время спасательно операции малыш не пострадал.

Сегодня, 19:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
117
Фото: скриншот

Столичные спасатели помогли малышу снять горшок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Нура по улице М.Маметовой в одном из домов малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, пятилетнему ребёнку потребовалась помощь спасателей. На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок", — рассказали в МЧС.

Малыш не пострадал.

Самое читаемое

Наверх