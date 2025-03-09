Спасатели с помощью инструментов сняли горшок с головы пятилетнего ребёнка в Астане
Во время спасательно операции малыш не пострадал.
Сегодня, 19:35
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Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
117Фото: скриншот
Столичные спасатели помогли малышу снять горшок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В районе Нура по улице М.Маметовой в одном из домов малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, пятилетнему ребёнку потребовалась помощь спасателей. На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок", — рассказали в МЧС.
Малыш не пострадал.
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