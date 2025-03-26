В Бостандыкском районе Алматы специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК провели важную профилактическую операцию для обеспечения безопасности автодороги "Алматы-Космостанция", передаёт BaigeNews.kz. Из-за высокой горной местности и нестабильного снежного покрова на лавиноопасных участках, в бассейне реки "Большая Алматинка", было принято решение провести спуск снежных лавин.

В рамках операции было спущено 4000 кубометров снега, что значительно снизило риски самопроизвольного схода лавин и повысило безопасность автодорожного движения.

С начала года в Алматы уже проведено 13 профилактических спусков снежных лавин, в общей сложности удалено 76 615 кубометров снега. Помимо специалистов "Казселезащиты", безопасность на местах спуска обеспечивали сотрудники ГУ "РОСО" МЧС РК и Центра медицины и катастроф МЧС, что гарантировало оперативность и безопасность проведения работ.