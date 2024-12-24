Пожар в многоэтажном ЖК "Жеруйык" произошёл в Алматы. Подробности происшествия сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В 19:16 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Бостандыкский район, проспект Назарбаева, 223. По прибытии установлено горение домашних вещей на балконе квартиры 14-го этажа 15-и этажного ЖК на площади 1,5 квадратных метра. До прибытия пожарных охранник ЖК и владелец квартиры использовали огнетушители, локализовав загорание", - уточнили в департаменте.

Прибывшие пожарные произвели проливку конструкций. Ликвидация пожара произошла в 19:45.

В ДЧС добавили, что 29 ноября с жителями дома проводили пожарный инструктаж сотрудники Управления по ЧС Бостандыкского района. Охранник и владелец квартиры не растерялись и умело применили огнетушители, своевременно предотвратив распространение огня на соседние жилища.