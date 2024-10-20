25 қазан Республика күні
  • 20 Октября, 05:19
  • BAIGENEWS

Спасатели пришли на помощь застрявшей в дороге машине с пассажирами

Сегодня, 05:04
АВТОР
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yocity12.com Сегодня, 05:04
Сегодня, 05:04
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Фото: yocity12.com

В Жезказгане вблизи дачного общества "Спутник" на полевой дороге из застрявшей в грязевой массе легковушки спасены 6 человек, из них 4 — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Спасатели доставили их в город Сатпаев", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет, в медицинской помощи они не нуждались.

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