Спасатели пришли на помощь застрявшей в дороге машине с пассажирами

В Жезказгане вблизи дачного общества "Спутник" на полевой дороге из застрявшей в грязевой массе легковушки спасены 6 человек, из них 4 — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Спасатели доставили их в город Сатпаев", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет, в медицинской помощи они не нуждались.