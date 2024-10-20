Спасатели пришли на помощь застрявшей в дороге машине с пассажирами
Сегодня, 05:04
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Сегодня, 05:04Сегодня, 05:04
50Фото: yocity12.com
В Жезказгане вблизи дачного общества "Спутник" на полевой дороге из застрявшей в грязевой массе легковушки спасены 6 человек, из них 4 — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Спасатели доставили их в город Сатпаев", - сообщили в МЧС.
Пострадавших нет, в медицинской помощи они не нуждались.
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