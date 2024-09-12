Спасатели пришли на помощь летучей мыши
Сегодня, 04:15
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Сегодня, 04:15Сегодня, 04:15
98Фото: pixabay.com
Ночью летучая мышь залетела в квартиру 6-го этажа микрорайона Таугуль в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Мышь запуталась в шторах и не смогла самостоятельно найти выход.
"Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя", - сообщили сотрудники МЧС.
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