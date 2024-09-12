Спасатели пришли на помощь летучей мыши

Ночью летучая мышь залетела в квартиру 6-го этажа микрорайона Таугуль в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Мышь запуталась в шторах и не смогла самостоятельно найти выход.