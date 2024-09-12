  • 12 Сентября, 05:08
  • BAIGENEWS

Спасатели пришли на помощь летучей мыши

Сегодня, 04:15
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 04:15
Сегодня, 04:15
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Фото: pixabay.com

Ночью летучая мышь залетела в квартиру 6-го этажа микрорайона Таугуль в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Мышь запуталась в шторах и не смогла самостоятельно найти выход.

"Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя", - сообщили сотрудники МЧС.

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