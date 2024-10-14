Спасатели пришли на помощь к трехлетнему малышу

В Петропавловске в одной из пятиэтажек трехлетний малыш закрылся на щеколду, когда мама вышла в подъезд, и не смог открыть дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Прибывшие к месту вызова спасатели поднялись на крышу при помощи альпинистского снаряжения и через балкон проникли в квартиру. Напуганного ребенка успокоили, открыли дверь изнутри и передали благодарной маме", - сообщили сотрудники ДЧС.

МЧС просит не на минуту не оставлять детей без присмотра!