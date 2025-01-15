Спасатели пришли на помощь детям в Астане
Дети переданы матери, в медицинской помощи они не нуждались.
Сегодня, 21:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
111Фото: МЧС РК
В одном из жилых домов района Байконур города Астаны трое детей остались без присмотра взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери и спасли детей 2009, 2015 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.
Дети переданы матери, в медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, 25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу.
Самое читаемое