  • 15 Января, 22:21
  • BAIGENEWS

Спасатели пришли на помощь детям в Астане

Дети переданы матери, в медицинской помощи они не нуждались.

Сегодня, 21:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: МЧС РК

В одном из жилых домов района Байконур города Астаны трое детей остались без присмотра взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери и спасли детей 2009, 2015 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

Дети переданы матери, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, 25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу.

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