Спасатели при пожаре спасли три человека в Аксу
Об этом проинформировали в Министерстве по ЧС.
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
81Фото: arh.mk.ru
В г. Аксу по ул. Абая произошло загорание кровли частного дома и бани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС спасено 3 человека. Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Напомним, ранее спасатели пришли на помощь жителям высотки в Алматы.
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