В г. Аксу по ул. Абая произошло загорание кровли частного дома и бани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС спасено 3 человека. Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Напомним, ранее спасатели пришли на помощь жителям высотки в Алматы.