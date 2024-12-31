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  • BAIGENEWS

Спасатели при пожаре спасли три человека в Аксу

Об этом проинформировали в Министерстве по ЧС.

Сегодня, 09:01
АВТОР
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arh.mk.ru Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Фото: arh.mk.ru

В г. Аксу  по ул. Абая произошло загорание кровли частного дома и бани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС спасено 3 человека. Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина устанавливается. 

Напомним, ранее спасатели пришли на помощь жителям высотки в Алматы.

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