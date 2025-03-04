  • 4 Марта, 13:20
  • BAIGENEWS

Спасатели предупредили казахстанцев о сходе снега с крыш и падении сосулек

Советы от МЧС.

Сегодня, 12:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
118
Фото: Pixabay

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана напомнило гражданам о возможной опасности, связанной с падением снега с крыш и сосулек. В зимний период это явление становится особенно актуальным, и специалисты предупреждают о необходимых мерах предосторожности, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники МЧС дали несколько ключевых рекомендаций для предотвращения несчастных случаев:

  • Не приближаться к зданиям с скатными крышами, с которых возможен сход снега. Это касается как личного пребывания, так и нахождения детей в таких местах.
  • Не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или есть угроза схода снега.
  • При наличии ограждений опасных зон не пытаться проходить за них. Лучше всего обойти такие места другой дорогой.
  • Не ходить по улице в наушниках, чтобы иметь возможность услышать падение снега или льда с крыши.

Особое внимание! Если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху, не останавливайтесь и не пытайтесь посмотреть, что произошло. Это может быть как сход снега, так и падение ледяной глыбы. В таком случае необходимо как можно быстрее прижаться к стене здания или укрыться под козырьком крыши, чтобы минимизировать риск.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать осторожность и следовать рекомендациям для обеспечения собственной безопасности в зимний период.

Самое читаемое

Наверх