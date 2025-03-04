Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана напомнило гражданам о возможной опасности, связанной с падением снега с крыш и сосулек. В зимний период это явление становится особенно актуальным, и специалисты предупреждают о необходимых мерах предосторожности, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники МЧС дали несколько ключевых рекомендаций для предотвращения несчастных случаев:

Не приближаться к зданиям с скатными крышами , с которых возможен сход снега. Это касается как личного пребывания, так и нахождения детей в таких местах.

, с которых возможен сход снега. Это касается как личного пребывания, так и нахождения детей в таких местах. Не оставлять автомобили вблизи сооружений , на карнизах которых образовались сосульки или есть угроза схода снега.

, на карнизах которых образовались сосульки или есть угроза схода снега. При наличии ограждений опасных зон не пытаться проходить за них. Лучше всего обойти такие места другой дорогой.

не пытаться проходить за них. Лучше всего обойти такие места другой дорогой. Не ходить по улице в наушниках, чтобы иметь возможность услышать падение снега или льда с крыши.

Особое внимание! Если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху, не останавливайтесь и не пытайтесь посмотреть, что произошло. Это может быть как сход снега, так и падение ледяной глыбы. В таком случае необходимо как можно быстрее прижаться к стене здания или укрыться под козырьком крыши, чтобы минимизировать риск.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать осторожность и следовать рекомендациям для обеспечения собственной безопасности в зимний период.