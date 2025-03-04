Спасатели предупредили казахстанцев о сходе снега с крыш и падении сосулек
Советы от МЧС.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана напомнило гражданам о возможной опасности, связанной с падением снега с крыш и сосулек. В зимний период это явление становится особенно актуальным, и специалисты предупреждают о необходимых мерах предосторожности, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники МЧС дали несколько ключевых рекомендаций для предотвращения несчастных случаев:
- Не приближаться к зданиям с скатными крышами, с которых возможен сход снега. Это касается как личного пребывания, так и нахождения детей в таких местах.
- Не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или есть угроза схода снега.
- При наличии ограждений опасных зон не пытаться проходить за них. Лучше всего обойти такие места другой дорогой.
- Не ходить по улице в наушниках, чтобы иметь возможность услышать падение снега или льда с крыши.
Особое внимание! Если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху, не останавливайтесь и не пытайтесь посмотреть, что произошло. Это может быть как сход снега, так и падение ледяной глыбы. В таком случае необходимо как можно быстрее прижаться к стене здания или укрыться под козырьком крыши, чтобы минимизировать риск.
МЧС призывает казахстанцев соблюдать осторожность и следовать рекомендациям для обеспечения собственной безопасности в зимний период.
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