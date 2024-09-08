Спасатели предотвратили взрыв в ЗКО

В Западно-Казахстанской области предотвращён взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



В селе Шоптыколь Каратобинского района загорелся гараж, огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома. Во время разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из горящего строения два кислородных баллона, охладили их и определили в безопасное место.

"Горячий и деформированный из-за растущего давления баллон практически превращает работу пожарного в работу сапёра", — пояснили в МЧС.

Отмечается, что огонь на площади 160 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет.