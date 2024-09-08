  • 8 Сентября, 09:08
  • BAIGENEWS

Спасатели предотвратили взрыв в ЗКО

Сегодня, 08:40
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МЧС РК Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
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Фото: МЧС РК

В Западно-Казахстанской области предотвращён взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
 
В селе Шоптыколь Каратобинского района загорелся гараж, огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома. Во время разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из горящего строения два кислородных баллона, охладили их и определили в безопасное место.

"Горячий и деформированный из-за растущего давления баллон практически превращает работу пожарного в работу сапёра", — пояснили в МЧС.

Отмечается, что огонь на площади 160 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

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