Спасатели предотвратили взрыв в ЗКО
Сегодня, 08:40
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Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
81Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области предотвращён взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В селе Шоптыколь Каратобинского района загорелся гараж, огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома. Во время разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из горящего строения два кислородных баллона, охладили их и определили в безопасное место.
"Горячий и деформированный из-за растущего давления баллон практически превращает работу пожарного в работу сапёра", — пояснили в МЧС.
Отмечается, что огонь на площади 160 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
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