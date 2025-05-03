Спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в многоэтажке Семея
Пожар охватил два балкона на пятом этаже
Сегодня, 11:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:09Сегодня, 11:09
162Фото: МЧС РК
В Семеe сотрудники МЧС предотвратили возможный взрыв в жилом доме, где сегодня произошёл пожар. Инцидент случился около часа назад в многоэтажке на улице В. Синицина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК.
По информации экстренных служб, возгорание охватило два балкона на пятом этаже с переходом огня на оконные проёмы, личные вещи и мебель в одной из квартир. Общая площадь пожара составила 31 квадратный метр.
"Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей и стали свидетелями, как пожарные под риском для жизни выносили из огня газовые баллоны, тем самым предотвратив возмможный взрыв", — сообщили в МЧС .
В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое
- В Казахстане перенесли дату последнего звонка
- Школьник из Арыси получил приглашения от 86 зарубежных вузов
- Робот "взбесился" и напал на инженера в Китае
- Как опасное мясо попадает на рынки Астаны и кто за это несет ответственность?
- В Казахстане утвердили план приватизации 475 государственных предприятий