В Семеe сотрудники МЧС предотвратили возможный взрыв в жилом доме, где сегодня произошёл пожар. Инцидент случился около часа назад в многоэтажке на улице В. Синицина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК.

По информации экстренных служб, возгорание охватило два балкона на пятом этаже с переходом огня на оконные проёмы, личные вещи и мебель в одной из квартир. Общая площадь пожара составила 31 квадратный метр.

"Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей и стали свидетелями, как пожарные под риском для жизни выносили из огня газовые баллоны, тем самым предотвратив возмможный взрыв", — сообщили в МЧС .

В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.