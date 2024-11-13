  • 13 Ноября, 01:52
  • BAIGENEWS

Спасатели предотвратили распространение пожара в области Жетісу

Сегодня, 01:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:24
Сегодня, 01:24
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Фото: МЧС РК

В Талдыкоргане в отдельно стоящем одноэтажном складском помещении загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – сообщает ведомство.

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

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