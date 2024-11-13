Спасатели предотвратили распространение пожара в области Жетісу

В Талдыкоргане в отдельно стоящем одноэтажном складском помещении загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – сообщает ведомство.

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.