Спасатели помогли девушке с застрявшим на пальце кольцом
Снять кольцо смогли при помощи слесарного инструмента.
Сегодня, 03:41
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Сегодня, 03:41Сегодня, 03:41
28Фото: BaigeNews.kz
В Караганде спасатели помогли девушке, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Палец распухал на глазах и девушка обратилась в службу 112.
Избавиться от украшения сотрудники МЧС помогли при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась.
Видео: МЧС РК
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