Спасатели помогли девушке с застрявшим на пальце кольцом

В Караганде спасатели помогли девушке, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Палец распухал на глазах и девушка обратилась в службу 112.

Избавиться от украшения сотрудники МЧС помогли при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась.