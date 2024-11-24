  • 24 Ноября, 03:48
  • BAIGENEWS

Спасатели помогли девушке с застрявшим на пальце кольцом

Снять кольцо смогли при помощи слесарного инструмента.

Сегодня, 03:41
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:41
Сегодня, 03:41
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Фото: BaigeNews.kz

В Караганде спасатели помогли девушке, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Палец распухал на глазах и девушка обратилась в службу 112.

Избавиться от украшения сотрудники МЧС помогли при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась. 

Видео: МЧС РК

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