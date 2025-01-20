  • 20 Января, 21:34
  • BAIGENEWS

Спасатели показали обстановку на трассе Астана - Щучинск

Водителей авто не выпускают из города.

Сегодня, 20:46
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: pxhere.com

Спасатели МЧС проводят патрулирование на высокопроходимой технике по направлению выездов из города на дороге "Астана-Шучинск", передаёт BaigeNews.kz.

На трассе республиканского значения закрыто движение для всех видов автотранспорта. Наблюдается скопление четырех грузовых и 30 легковых авто. С водителями проводят профилактические беседы, их возвращают в город.

"При получении СМС-сообщения от службы спасения "112" о штормовом предупреждении из-за ухудшения погодных условий не игнорируйте их. Воздержитесь от поездок и выездов из населённых пунктов", - обратились к казахстанцам в МЧС. 

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