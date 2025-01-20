Спасатели МЧС проводят патрулирование на высокопроходимой технике по направлению выездов из города на дороге "Астана-Шучинск", передаёт BaigeNews.kz.

На трассе республиканского значения закрыто движение для всех видов автотранспорта. Наблюдается скопление четырех грузовых и 30 легковых авто. С водителями проводят профилактические беседы, их возвращают в город.