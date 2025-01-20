Спасатели показали обстановку на трассе Астана - Щучинск
Водителей авто не выпускают из города.
Сегодня, 20:46
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Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
105Фото: pxhere.com
Спасатели МЧС проводят патрулирование на высокопроходимой технике по направлению выездов из города на дороге "Астана-Шучинск", передаёт BaigeNews.kz.
На трассе республиканского значения закрыто движение для всех видов автотранспорта. Наблюдается скопление четырех грузовых и 30 легковых авто. С водителями проводят профилактические беседы, их возвращают в город.
"При получении СМС-сообщения от службы спасения "112" о штормовом предупреждении из-за ухудшения погодных условий не игнорируйте их. Воздержитесь от поездок и выездов из населённых пунктов", - обратились к казахстанцам в МЧС.
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