  • 27 Апреля, 21:30
  • BAIGENEWS

Спасатели подняли из колодца телёнка весом в два центнера в Усть-Каменогорске

Для спасения потребовалось альпинистское снаряжение.

Сегодня, 20:54
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
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Фото: скриншот с видео

В Усть-Каменогорске пастухи обнаружили теленка, упавшего в колодец глубиной около трех метров. Из-за сложности ситуации они обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя альпинистского снаряжения, они достали животное весом около 200 килограммов", — рассказали в ведомстве.

Пастухи выразили благодарность за оперативную помощь.

Ранее в МЧС поделились историей о том, как спасатели Акмолинской области пришли на помощь застрявшей в болоте корове, а их коллеги из Актобе вызволили кота с электрической опоры.

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