В Усть-Каменогорске пастухи обнаружили теленка, упавшего в колодец глубиной около трех метров. Из-за сложности ситуации они обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя альпинистского снаряжения, они достали животное весом около 200 килограммов", — рассказали в ведомстве.

Пастухи выразили благодарность за оперативную помощь.

Ранее в МЧС поделились историей о том, как спасатели Акмолинской области пришли на помощь застрявшей в болоте корове, а их коллеги из Актобе вызволили кота с электрической опоры.