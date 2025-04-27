Спасатели подняли из колодца телёнка весом в два центнера в Усть-Каменогорске
Для спасения потребовалось альпинистское снаряжение.
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
32Фото: скриншот с видео
В Усть-Каменогорске пастухи обнаружили теленка, упавшего в колодец глубиной около трех метров. Из-за сложности ситуации они обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя альпинистского снаряжения, они достали животное весом около 200 килограммов", — рассказали в ведомстве.
Пастухи выразили благодарность за оперативную помощь.
Ранее в МЧС поделились историей о том, как спасатели Акмолинской области пришли на помощь застрявшей в болоте корове, а их коллеги из Актобе вызволили кота с электрической опоры.
Самое читаемое