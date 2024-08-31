  • 31 Августа, 06:35
  • BAIGENEWS

Спасатели отыскали троих молодых туристов в горах Алматинской области

Сегодня, 05:32
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:32
Сегодня, 05:32
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Фото: МЧС РК

В Карасайском районе Алматинской области трое молодых туристов 18-19 лет при спуске с горы Каскабас услышали странные звуки и решив, что их издает какое-то крупное животное, обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Несмотря на темное время суток и обрывистую связь, оперативная группа спасателей отыскала ребят при помощи кинологов в ущелье Проходное и сопроводила их в безопасное место", - сообщили в МЧС.

В медицинской помощи парни не нуждались.

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