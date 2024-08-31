Спасатели отыскали троих молодых туристов в горах Алматинской области
Сегодня, 05:32
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Сегодня, 05:32Сегодня, 05:32
125Фото: МЧС РК
В Карасайском районе Алматинской области трое молодых туристов 18-19 лет при спуске с горы Каскабас услышали странные звуки и решив, что их издает какое-то крупное животное, обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Несмотря на темное время суток и обрывистую связь, оперативная группа спасателей отыскала ребят при помощи кинологов в ущелье Проходное и сопроводила их в безопасное место", - сообщили в МЧС.
В медицинской помощи парни не нуждались.
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