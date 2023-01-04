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pixabay.com Сегодня, 16:49
160
Сегодня, 16:49
160
Фото: pixabay.com

Спасатели открыли выезд из Астаны в сторону Павлодарской области

После улучшения погоды открыли движение на одной из трасс республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz

"С 15:40 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на дороге республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км" участок от Астаны до границы Павлодарской области" для всех видов транспорта", - сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

Напомним, 65 участков дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане.

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#дороги #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
160
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