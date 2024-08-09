  • 9 Августа, 23:16
  • BAIGENEWS

Спасатели откачивают дождевую воду с улиц Косшы

Сегодня, 22:30
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: акимат Астаны

Из-за обильного дождя подтоплены улицы в Косшы. Спасатели проводят откачку воды в микрорайоне Лесная Поляна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона", - уточнили в ведомстве.

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