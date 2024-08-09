Спасатели откачивают дождевую воду с улиц Косшы

Из-за обильного дождя подтоплены улицы в Косшы. Спасатели проводят откачку воды в микрорайоне Лесная Поляна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона", - уточнили в ведомстве.