Спасатели остановили девушку в шаге от суицида в Астане

Столичные спасатели пришли на помощь девушке, собиравшейся прыгнуть с 11 этажа в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о том, что на подоконнике на уровне 11 этажа одного из ЖК по улице Момышулы находится человек, поступило на пульт 10 октября в 18:46.

"На место незамедлительно было направлено подразделение ДЧС. Спасатели оперативно-спасательного отряда установили, что девушка сидела на подоконнике. Попасть в квартиру сотрудники не могли, поэтому решили спуститься с крыши дома с помощью альпинистского снаряжения. Организовав перильную веревку и командную страховку, спасатели совершили экстренный спуск и, взяв девушку, проникли в квартиру через окно", - сообщили в ДЧС.

После девушку передали сотрудникам полиции.