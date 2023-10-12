Спасатели остановили девушку в шаге от суицида в Астане
Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
147Фото: ДЧС Астаны
Столичные спасатели пришли на помощь девушке, собиравшейся прыгнуть с 11 этажа в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о том, что на подоконнике на уровне 11 этажа одного из ЖК по улице Момышулы находится человек, поступило на пульт 10 октября в 18:46.
"На место незамедлительно было направлено подразделение ДЧС. Спасатели оперативно-спасательного отряда установили, что девушка сидела на подоконнике. Попасть в квартиру сотрудники не могли, поэтому решили спуститься с крыши дома с помощью альпинистского снаряжения. Организовав перильную веревку и командную страховку, спасатели совершили экстренный спуск и, взяв девушку, проникли в квартиру через окно", - сообщили в ДЧС.
После девушку передали сотрудникам полиции.
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