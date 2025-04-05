  • 5 Апреля, 06:51
  • BAIGENEWS

Спасатели обратились к жителям Астаны

В столице 5 апреля ожидаются осадки, гололёд, туман.

Сегодня, 05:30
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:30
Сегодня, 05:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Жителей Астаны предупредили об ухудшении погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным РГП "Казгидромет", в Астане ночью 5 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман. Ветер юго-западный, временами порывы 15-18 м/с. , передает официальный сайт акимата Астаны.

"Столичный департамент по ЧС просит граждан учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу", – указывается в сообщении.

Сообщалось, что во многих областях Казахстана введено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями,

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