Жителей Астаны предупредили об ухудшении погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным РГП "Казгидромет", в Астане ночью 5 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман. Ветер юго-западный, временами порывы 15-18 м/с. , передает официальный сайт акимата Астаны.

"Столичный департамент по ЧС просит граждан учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу", – указывается в сообщении.

Сообщалось, что во многих областях Казахстана введено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями,