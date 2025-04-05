Спасатели обратились к жителям Астаны
В столице 5 апреля ожидаются осадки, гололёд, туман.
Сегодня, 05:30
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Сегодня, 05:30Сегодня, 05:30
178Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Жителей Астаны предупредили об ухудшении погоды, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным РГП "Казгидромет", в Астане ночью 5 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман. Ветер юго-западный, временами порывы 15-18 м/с. , передает официальный сайт акимата Астаны.
"Столичный департамент по ЧС просит граждан учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу", – указывается в сообщении.
Сообщалось, что во многих областях Казахстана введено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями,
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