Спасатели обратились к жителям Астаны
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В Астане продолжается сильный ветер и метель. В cвязи с этим в городском ДЧС просят водителей быть предельно осторожными во время передвижения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
"По данным РГП "Казгидромет" в Астане 8 ноября ночью ожидаются низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с", - предупредили спасатели.
ДЧС Астаны рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре:
- не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);
- возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;
- если вы находитесь на улице во время сильного ветра, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;
- не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;
- нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;
- очень опасно стоять под линией электропередачи при сильном ветре и приближаться к оборванным электрическим проводам;
- рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.
Во время чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам 101 и 112.
Сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий за сутки в столице зарегистрировано 110 ДТП.
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