Спасатели обратились к жителям Астаны

В Астане продолжается сильный ветер и метель. В cвязи с этим в городском ДЧС просят водителей быть предельно осторожными во время передвижения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

"По данным РГП "Казгидромет" в Астане 8 ноября ночью ожидаются низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с", - предупредили спасатели.

ДЧС Астаны рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре:

- не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);

- возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;

- если вы находитесь на улице во время сильного ветра, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;

- не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;

- нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;

- очень опасно стоять под линией электропередачи при сильном ветре и приближаться к оборванным электрическим проводам;

- рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.

Во время чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам 101 и 112.

Сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий за сутки в столице зарегистрировано 110 ДТП.