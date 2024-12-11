Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют 12 декабря в Астане усиление ветра до 23 метров в секунду. В ДЧС дали рекомендации жителям и гостям города, как избежать травм и несчастных случаев, передаёт BaigeNews.kz.

При сильном ветре спасатели просят соблюдать следующие меры безопасности:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или магазинах;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не нужно пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев.