Спасатели обратились к жителям Астаны из-за надвигающейся непогоды
При сильном ветре спасатели просят соблюдать некоторые меры безопасности.
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Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют 12 декабря в Астане усиление ветра до 23 метров в секунду. В ДЧС дали рекомендации жителям и гостям города, как избежать травм и несчастных случаев, передаёт BaigeNews.kz.
При сильном ветре спасатели просят соблюдать следующие меры безопасности:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или магазинах;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не нужно пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев.
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